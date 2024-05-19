Радченко: такой интриги не было давно в РПЛ — неделя будет жаркой

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о матче сине-бело-голубых в 29-м туре Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» одержал разгромную победу над «Ахматом» (5:1).

«Для меня не было ничего удивительного в голах Кассьерры. Мы прекрасно знаем, что он умеет забивать. Он это демонстрирует не только в «Зените», но и в «Сочи» это было. Просто так получалось, что была неудачная серия. Так бывает.

Всем болельщикам, специалистам и журналистам будет интересно смотреть последний тур. Неделя будет жаркой. Такой интриги не было давно в РПЛ! Это добавляет энергии и огня. Концовка будет интересной», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» после 29 проведённых матчей сезона остался на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 35 очков. Победа в Грозном позволила «Зениту» вернуться на вторую строчку за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.