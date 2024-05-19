«Барселона» гарантировала себе второе место в Ла Лиге, разгромив «Райо Вальекано»

Сегодня, 19 мая, состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Райо Вальекано». Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.
В составе сине-гранатовых дубль оформил полузащитник Педри. Также отличился нападающий Роберт Левандовски.
В первом круге чемпионата Испании по футболу эти команды уже встречались. Это произошло 25 ноября 2023 года. Тогда они сыграли вничью (1:1).
Напомним, «Барселона» набрала 82 очка. Каталонская команда гарантировала себе второе место по итогам сезона Примеры. «Райо Вальекано» с 38 очками идёт 15-м.
- 19 мая 2024
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