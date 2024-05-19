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«Барселона» гарантировала себе второе место в Ла Лиге, разгромив «Райо Вальекано»

«Барселона» гарантировала себе второе место в Ла Лиге, разгромив «Райо Вальекано»
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Сегодня, 19 мая, состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Райо Вальекано». Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Левандовски – 3'     2:0 Педри – 72'     3:0 Педри – 75'    

В составе сине-гранатовых дубль оформил полузащитник Педри. Также отличился нападающий Роберт Левандовски.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В первом круге чемпионата Испании по футболу эти команды уже встречались. Это произошло 25 ноября 2023 года. Тогда они сыграли вничью (1:1).

Напомним, «Барселона» набрала 82 очка. Каталонская команда гарантировала себе второе место по итогам сезона Примеры. «Райо Вальекано» с 38 очками идёт 15-м.

Таблица Примеры
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