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«Атлетико» разгромно проиграл «Осасуне» и потерял шансы на третье место в Ла Лиге

Завершился матч 37-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Осасуна». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Пабло Гонсалес Фуэртес. Матч завершился победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Осасуны» отличились Рауль (дважды), Аймар Орос и Лукас Торро. За «Атлетико» забил Альваро Мората.

«Атлетико» после этого поражения потерял шансы попасть в первую тройку, находясь на четвёртой строчке за тур до завершения сезона. В активе команды Диего Симеоне 73 очка. «Осасуне» эта победа позволила подняться на 11-е место с 44 очками после 37 матчей.

В другом матче 37-го тура испанской Примеры «Атлетик» на своём поле обыграл «Севилью» со счётом 2:0. Эта победа позволила клубу из Бильбао по итогам 37 матчей набрать 65 очков и закрепиться на пятом месте за тур до конца сезона. «Севилья» с 41 очком осталась на 13-м месте.

В параллельном матче «Кадис» и «Лас-Пальмас» не выявили победителя.

В другом матче 37-го тура испанской Примеры противостояние «Мальорки» и «Альмерии» закончилось результативной ничьей со счётом 2:2.

Ещё в одном матче 37-го тура испанской Примеры «Сельта» одержала выездную победу над «Гранадой» со счётом 2:1.