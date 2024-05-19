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«Атлетико» разгромно проиграл «Осасуне» и потерял шансы на третье место в Ла Лиге

«Атлетико» разгромно проиграл «Осасуне» и потерял шансы на третье место в Ла Лиге
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Завершился матч 37-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Осасуна». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Пабло Гонсалес Фуэртес. Матч завершился победой гостей со счётом 4:1.

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 4
Осасуна
Памплона
0:1 Рауль – 26'     0:2 Орос – 52'     1:2 Мората – 55'     1:3 Рауль – 64'     1:4 Торро – 88'    

В составе «Осасуны» отличились Рауль (дважды), Аймар Орос и Лукас Торро. За «Атлетико» забил Альваро Мората.

«Атлетико» после этого поражения потерял шансы попасть в первую тройку, находясь на четвёртой строчке за тур до завершения сезона. В активе команды Диего Симеоне 73 очка. «Осасуне» эта победа позволила подняться на 11-е место с 44 очками после 37 матчей.

В другом матче 37-го тура испанской Примеры «Атлетик» на своём поле обыграл «Севилью» со счётом 2:0. Эта победа позволила клубу из Бильбао по итогам 37 матчей набрать 65 очков и закрепиться на пятом месте за тур до конца сезона. «Севилья» с 41 очком осталась на 13-м месте.

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Гарсия – 17'     2:0 Муньяин – 19'    

В параллельном матче «Кадис» и «Лас-Пальмас» не выявили победителя.

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Удаления: Чуст – 74' / нет

В другом матче 37-го тура испанской Примеры противостояние «Мальорки» и «Альмерии» закончилось результативной ничьей со счётом 2:2.

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 2
Альмерия
Альмерия
1:0 Ларин – 29'     1:1 Аррибас – 41'     1:2 Ланга – 66'     2:2 Дардер – 83'    

Ещё в одном матче 37-го тура испанской Примеры «Сельта» одержала выездную победу над «Гранадой» со счётом 2:1.

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 2
Сельта
Виго
0:1 Странн Ларсен – 61'     0:2 Бамба – 63'     1:2 Мендес – 86'    
Календарь испанской Примеры
Турнирная таблица испанской Примеры
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