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Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Ахматом»

Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Ахматом»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил победу своей команды над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 19 мая. Она закончилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

«Хорошая победа, непростой матч. «Ахмат» набрал ход, у них очень серьёзная победная серия была. И, конечно, в роли фаворитов сегодня, наверное, подходили не мы. Ребята смогли сегодня наконец-то забить, забить много — то, чего нам не хватало в последних матчах. Я уже говорил, что без забитых мячей нет побед. Сегодня забили и победили. Будем готовиться к следующему матчу», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, «Ахмат» после 29 проведённых матчей сезона остался на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 35 очков. Победа в Грозном позволила «Зениту» вернуться на вторую строчку за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.

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