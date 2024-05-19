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Матео Кассьерра вспомнил, когда ранее оформлял пента-трик

Матео Кассьерра вспомнил, когда ранее оформлял пента-трик
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о первом пента-трике в своей карьере. Сегодня, 19 мая, он забил пять мячей в ворота «Ахмата» (5:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

«Кажется, в Нидерландах однажды со мной было что-то подобное, но я не очень хорошо помню. Точно знаю, что два года назад впервые сделал хет-трик в чемпионате России в составе «Сочи», забрал тогда мяч с собой. Счастлив, что теперь уношу ещё один мяч, уже в футболке «Зенита». Сейчас нужно отдохнуть и как следует подготовиться к субботнему матчу», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

Таким образом, на счету 27-летнего Кассьерры в этом сезоне Российской Премьер-Лиги теперь 21 забитый мяч в 27 матчах. С этим результатом колумбиец с отрывом в шесть мячей возглавляет бомбардирскую гонку в лиге. Победа в Грозном позволила «Зениту» вернуться на вторую строчку за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.

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