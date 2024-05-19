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Холанд кусал медаль, Гвардиола целовал кубок. Яркие фото чемпионства «Манчестер Сити»

Холанд кусал медаль, Гвардиола целовал кубок. Яркие фото чемпионства «Манчестер Сити»
Холанд кусал медаль, Гвардиола целовал кубок
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Сегодня, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, по итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд.

Лучшие кадры празднования чемпионства «Манчестер Сити» — в нашей фотоподборке.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал четвёртое подряд чемпионство клуба в английской Премьер-лиге.

«Арсенал» вывел нас на новый уровень. Раньше это был «Ливерпуль», а в последние два сезона стал «Арсенал». Этот сезон был невероятным. Мы понимаем, что они будут там ещё много лет.

Молодой и талантливый тренер — они дали нам понять, что в ближайшие несколько лет нужно быть осторожными. Когда я переехал сюда, если бы кто-то сказал, что я выиграю шесть лиг за семь сезонов, я бы сказал, что вы сумасшедший — ни за что. Все игроки выступают за «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси», за все эти команды. Сейчас наш период. Мы являемся частью этого.

В чём же тут секрет? Я не знаю. Много работы. Я не говорю, что я плохой тренер, но клуб оказывает мне невероятную поддержку. У нас такая трудовая этика, каждый выполняет свою работу, и каждый отдел очень важен. Такова правда и реальность», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.

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