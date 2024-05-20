«Лорьян» и «Клермон» вылетели из французской Лиги 1 по итогам сезона

Завершился сезон-2023/2024 в чемпионате Франции по футболу. По его итогам «Метц» и «Клермон» вылетели из Лиги 1.

После 34 матчей сезона во французском чемпионате «Клермон» набрал 25 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице. «Лорьян» с 29 очками финишировал предпоследним. 16-е место с 29 очками занял «Метц», который обошёл «Лорьян» по дополнительным показателям при равенстве очков и сыграет переходной матч с командой из французской Лиги 2.

Напомним, по итогам сезона первое место занял «ПСЖ», который завоевал титул чемпиона страны за 34 тура французской Лиги 1, записав на свой счёт 76 очков. Вторым стал «Монако», у которого 67 очков. Третье место занял «Брест», заработавший 61 очко.