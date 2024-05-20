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«Спартак» потерял шансы на медали в нынешнем сезоне РПЛ

«Спартак» потерял шансы на медали в нынешнем сезоне РПЛ
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«Спартак» потерял шансы завоевать медали в нынешнем сезоне чемпионата России.

Напомним, в предпоследнем туре РПЛ «Спартак» обыграл «Рубин» со счётом 3:1. В другом матче «Зенит» разгромил «Ахмат» со счётом 5:1.

Таким образом, «Спартак» за тур до конца сезона РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 49 очков. Отставание от третьего места составляет четыре очка.

В заключительном туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Оренбургом».

На данный момент борьбу за чемпионство в РПЛ ведут сразу три клуба. Возглавляет турнирную таблицу «Динамо», которое набрало 56 очков. На втором месте располагается «Зенит», который записал в свой актив 54 очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53).

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