«Челси» фантастически завершил сезон — Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от первого сезона в команде после матча 38-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:1).

«Я считаю, то, как мы завершили сезон, – это фантастика. Удивительный, ошеломляющий гол от Кайседо. Я не видел много таких голов, это талант. Мы не тренируем подобные ситуации.

Начало сезона было трудным. Я доволен тем, как мы выступали в последние несколько месяцев. Мы можем сражаться за большие задачи.

В «Челси» мы хотим побеждать, мы хотим быть выше в следующем сезоне и поставить клуб на то место, которого он заслуживает», – приводит слова Почеттино BBC.

По итогам 38 матчей сезона английской Премьер-лиги на счету лондонского клуба 63 очка. Лондонцы финишировала на шестом месте. Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», который в четвёртый раз подряд выигрывает АПЛ.

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