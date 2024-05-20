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Фил Фоден установил уникальный рекорд среди игроков «Ман Сити» в АПЛ

Фил Фоден установил уникальный рекорд среди игроков «Ман Сити» в АПЛ
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Вчера, 19 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1 и стал чемпионом страны.

Дублем в составе горожан отметился английский полузащитник Фил Фоден. Он забил в общей сложности шесть голов из-за пределов штрафной в сезоне, что является лучшим показателем «Манчестер Сити» за всю историю АПЛ, сообщает Squawka.

На 18-й минуте 23-летний Фоден оформил дубль. Только Эрлинг Холанд забил больше голов без учёта пенальти в этом сезоне. У норвежца 20 мячей, у англичанина – 19.

В этом сезоне Фоден провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 11 ассистов.

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