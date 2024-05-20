Хави обратился к «Реалу» после разгрома «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Хави поздравил мадридский «Реал» с уверенным чемпионством в чемпионате Испании после разгрома «Райо Вальекано» (3:0) в мачте 37-го тура Ла Лиги.

«Поздравляю «Реал», мадридский клуб провёл выдающийся чемпионат. Мы не смогли навязать им борьбу. Второе место – задача-минимум. Мы сыграем в Суперкубке. Я удовлетворен», – приводит слова Хави Marca.

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Напомним, «Барселона» набрала 82 очка. Каталонская команда гарантировала себе второе место по итогам сезона Ла Лиги. «Реал» выиграл испанский чемпионат за несколько туров до окончания турнира. На данный момент на счету «сливочных» 94 балла. «Райо Вальекано» с 38 очками идёт 15-м. Отметим, что сине-гранатовые не завоевали ни одного трофея.

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