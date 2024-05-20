Роман Орещук: Джикия — легенда «Спартака», как Титов и Тихонов

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал уход из «Спартака» защитника Георгия Джикии.

«Это лидер, этот человек — душа команды, за ним тянулась вся команда. Они знали, что он не подведёт их не только на поле и не только в раздевалке, но и в обычной жизни. Георгий для этого «Спартака» — это легенда, наверное, как в своё время был Титов, Тихонов. Вот сейчас Джикия для этого «Спартака», наверное, встал в один уровень с этими ребятами.

Для «Спартака» титул в 2016 году — это было величие. Это Глушаков. это Джикия, Ребров. Это вот те ребята, стержень команды, которые дали результат. На русских ребятах и держался тот «Спартак», поэтому однозначно можно и его в один ряд поставить. да. Может, не столько титулов он выиграл в «Спартаке», но на тот момент команды были сильнее, тот же «Зенит» был на голову сильнее с Халком, Витселем, но выиграл почему-то «Спартак». А выиграл как раз вот из-за тех качеств, которые были у Глушакова и Джикии в первую очередь.

Игра Джикии отличалась надёжностью, цепкостью, духом. Команда играла на эмоциях. Команда бежала, команда, как говорится, стелилась. Почему? Потому что Джикия показывал своим примером, что ни одной игры для него не было проходной. Это человек, на котором оборона «Спартака» держалась», — сказал Орещук в эфире радио «Движение».

Напомним, вчера, 19 мая, после домашнего матча «Спартака» с «Рубином» (3:1) на арене москвичей состоялась церемония проводов Джикии.