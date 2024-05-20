Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции после матча 38-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:1) расплакался после вопроса об уходе немецкого специалиста Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Я буду очень по нему скучать… Юрген Клопп был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга…

У меня такое ощущение, что он вернётся. Большое спасибо за его слова, но он понимает, что у меня есть огромная поддержка со стороны клуба. В одиночку я бы не добился этого. Я достаточно скромен, чтобы понять это», – сказал Гвардиола на пресс-конференции после матча.

Напомним, ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Сообщалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

«Манчестер Сити» набрал по итогам сезона в АПЛ 91 очко за 38 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы завоевала титул английской Премьер-лиги в четвёртый раз подряд, установив рекорд в истории страны. «Арсенал» с 89 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от «Манчестер Сити» на два очка. «Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

Клопп и Гвардиола рассказывают о соперничестве: