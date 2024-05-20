Орещук: команды с пятого места и ниже просто обязаны брать Джикию

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал уход из «Спартака» защитника Георгия Джикии, ответив на вопрос, где он может продолжить свою карьеру.

«Способен ли он ещё приносить пользу командам, которые борются за трофеи? В данный момент тяжело об этом сказать, потому что всё-таки он пропустил очень много. Нужно посмотреть, в какой он будет форме, в какую команду пойдёт и в какую схему играет команда. Поэтому, наверное, сейчас тяжело об этом говорить. Будет некорректно сказать, что да, способен, или сказать, что не способен, но то, что это игрок большого уровня и хорошего качества, это 100%.

Поэтому, наверное, как минимум с пятого и ниже места команды обязаны брать его. Вот лидирующие команды, которые за что-то борются, — нужно думать», — сказал Орещук в эфире радио «Движение».

Напомним, вчера, 19 мая, после домашнего матча «Спартака» с «Рубином» (3:1) на арене москвичей состоялась церемония проводов Джикии.