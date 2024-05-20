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Симеоне высказался о разгромном поражении «Атлетико» в матче с «Осасуной»

Симеоне высказался о разгромном поражении «Атлетико» в матче с «Осасуной»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о разгромном поражении команды в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (1:4).

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 4
Осасуна
Памплона
0:1 Рауль – 26'     0:2 Орос – 52'     1:2 Мората – 55'     1:3 Рауль – 64'     1:4 Торро – 88'    

«Мне досадно и обидно, потому что мы были близки к тому, чтобы показать одно из лучших выступлений в истории клуба. Но в итоге мы не смогли сполна воспользоваться той энергией, которую нам дают фанаты. Мы завершаем сезон на четвёртом месте. Впервые мы четвёртые. Всегда бывает первый раз. Нам нужно продолжать работать», – приводит слова Симеоне Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Атлетико» после этого поражения потерял шансы попасть в первую тройку, находясь на четвёртой строчке за тур до завершения сезона. В активе команды Диего Симеоне 73 очка. «Барселона» набрала 82 очка. Каталонская команда гарантировала себе второе место по итогам сезона Ла Лиги. «Реал» выиграл испанский чемпионат за несколько туров до окончания турнира. На данный момент на счету «сливочных» 94 балла.

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