Диего Симеоне прокомментировал итоги сезона для «Атлетико», клуб остался без трофеев

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги сезона после разгромного поражения «Атлетико» в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (1:4).

«Я не способен увидеть ни достоинства, ни недостатки этого сезона. Конечно, в какой-то момент я сделал неправильный выбор, который повёл за собой неудачные результаты, но я не даю оценок. Я всегда хочу быть лучше. Мои игроки провели хороший сезон. Я – нет.

Я осознаю позицию, которую мы занимаем в лиге. Я понимаю, что мы соревнуемся с монстрами. Мы очень хорошо работаем в клубе, играя во всех четырёх турнирах, чтобы попытаться завоевать медали. Мы хотим стать чемпионами, но это непросто», – приводит слова Симеоне Marca.

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Отметим, что «Атлетико» после этого поражения потерял шансы попасть в первую тройку, находясь на четвёртой строчке за тур до завершения сезона. В активе команды Диего Симеоне 73 очка. Испанский клуб по итогам всех турниров остался без трофеев, вылетев из полуфиналов Кубка Испании и Суперкубка Испании. Также мадридский клуб остановился в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив место в полуфинале дортмундской «Боруссии».