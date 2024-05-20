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Диего Симеоне прокомментировал итоги сезона для «Атлетико», клуб остался без трофеев

Диего Симеоне прокомментировал итоги сезона для «Атлетико», клуб остался без трофеев
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги сезона после разгромного поражения «Атлетико» в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (1:4).

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 4
Осасуна
Памплона
0:1 Рауль – 26'     0:2 Орос – 52'     1:2 Мората – 55'     1:3 Рауль – 64'     1:4 Торро – 88'    

«Я не способен увидеть ни достоинства, ни недостатки этого сезона. Конечно, в какой-то момент я сделал неправильный выбор, который повёл за собой неудачные результаты, но я не даю оценок. Я всегда хочу быть лучше. Мои игроки провели хороший сезон. Я – нет.

Я осознаю позицию, которую мы занимаем в лиге. Я понимаю, что мы соревнуемся с монстрами. Мы очень хорошо работаем в клубе, играя во всех четырёх турнирах, чтобы попытаться завоевать медали. Мы хотим стать чемпионами, но это непросто», – приводит слова Симеоне Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, что «Атлетико» после этого поражения потерял шансы попасть в первую тройку, находясь на четвёртой строчке за тур до завершения сезона. В активе команды Диего Симеоне 73 очка. Испанский клуб по итогам всех турниров остался без трофеев, вылетев из полуфиналов Кубка Испании и Суперкубка Испании. Также мадридский клуб остановился в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив место в полуфинале дортмундской «Боруссии».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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