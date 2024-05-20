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Кассьерра вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионата России

Кассьерра вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионата России
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после пента-трика в ворота «Ахмата» (5:1) в матче 29-го тура чемпионата России вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 4'     0:2 Кассьерра – 9'     1:2 Конате – 11'     1:3 Кассьерра – 44'     1:4 Кассьерра – 47'     1:5 Кассьерра – 51'    

На счету колумбийского форварда петербуржцев стало 36 голов в 75 матчах Российской Премьер-Лиги. Таким образом, он догнал по забитым мячам боснийца Марко Топича и ивуарийца Ласина Траоре, которые забили те же 36 мячей, но за большее количество встреч. У Топича 124 игры в турнире, Траоре же сыграл в 81 матче.

Лучшим бомбардиром в истории чемпионата России является нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, забивший 161 гол в 422 матчах. На второй строчке Олег Веретенников, который забил 143 мяча в 274 встречах. Третий — Александр Кержаков, отметившийся 139 голами в 340 играх.

Отметим, что на счету 27-летнего Кассьерры в этом сезоне РПЛ теперь 21 забитый мяч и четыре результативные передачи в 27 матчах. С этим результатом колумбиец с отрывом в шесть мячей возглавляет бомбардирскую гонку в лиге. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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