Рахмоналиев: хотел бы, чтобы Рахимов остался в «Рубине». Чувствую, что расту при нём

Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев высказался о возможном уходе главного тренера клуба Рашида Рахимова.

«Конечно, хотел бы, чтобы Рашид Рахимов остался в «Рубине». Но я не могу сказать, сможет ли он остаться в команде после этого сезона. Это не моё дело. Если он останется с нами, значит, мы будем с ним работать. Мне приятно работать в Рашидом Рахимовым, и я чувствую, что расту при нём», — сказал Рахмоналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера в рамках 29-го тура РПЛ «Рубин» со счётом 1:3 уступил в гостях «Спартаку».

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и располагается на седьмой строчке.