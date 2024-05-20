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Юрганов рассказал, как влияет на «Факел» тяжёлая турнирная ситуация

Юрганов рассказал, как влияет на «Факел» тяжёлая турнирная ситуация
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Защитник «Факела» Игорь Юрганов высказался по итогам матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2), а также рассказал о том, как в команде относятся к тяжёлому турнирному положению.

— Насколько влияет на команду тяжёлая турнирная ситуация?
— Стараемся не смотреть в таблицу. Идём от матча к матчу. Мы не хотим ни от кого зависеть и пытаемся сами победить.

— Поглядываете на ФНЛ на предмет того, кто попадёт в переходный турнир и может достаться «Факелу»?
— Нет такого, — приводит слова Юрганова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между «Факелом» и «Локомотивом» состоялся в субботу, 18 мая. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 2:0. Дубль в составе железнодорожников оформил нападающий Тимур Сулейманов. «Факел» по состоянию на сегодняшний день располагается на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. В заключительном туре РПЛ нынешнего сезона воронежцы сыграют с «Ахматом» на домашней арене.

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