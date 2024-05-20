Форвард «Зенита» Сергеев: нужно выиграть в последнем туре и уже потом смотреть в таблицу

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (5:1). Также футболист высказался о предстоящем матче с «Ростовом» в последнем туре нынешнего розыгрыша чемпионата России. По мнению Сергеева, в турнирную таблицу нужно будет смотреть лишь после того, когда «Зенит» выполнит свою задачу — победит в последнем матче РПЛ.

«Хорошо, что выиграли уверенно. Сегодня надо было показать характер. Забили много голов, так что эмоции будут ещё лучше. Готовимся к последнему туру. Не будем смотреть на игру своих соперников. Нужно победить и смотреть на таблицу уже после финального свистка», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» заработал 54 очка в 29 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У лидера чемпионата, московского «Динамо», 56 очков.