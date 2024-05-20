Игрок «Факела» Калинин: никаких эмоций от ухода Ташуева. Без разницы, что он не попрощался

Футболист «Факела» Игорь Калинин высказался о бывшем главном тренере воронежской команды Сергее Ташуеве.

«У Ташуева были семейные обстоятельства. Читал, что они, слава богу, разрешились. Абсолютно никаких эмоций от его ухода не испытал. И мне вообще без разницы, что Сергей Абуезидович не успел попрощаться с командой. Про мои отношения с ним — без комментариев», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Факел» по состоянию на сегодняшний день располагается на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. В заключительном туре РПЛ нынешнего сезона воронежцы сыграют с «Ахматом» на домашней арене. Игра состоится в субботу, 25 мая.