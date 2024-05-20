Родри — о чемпионской гонке с «Арсеналом»: вся разница заключается в менталитете

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался по поводу поражения «Арсенала» в чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Арсенал» провёл невероятный сезон, но вся разница заключается в менталитете. Когда они пришли сюда (на «Этихад». — Прим. ред.), они не хотели нас обыгрывать. Они просто хотели сыграть вничью», — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд. «Арсенал» с 89 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.