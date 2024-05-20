Франко Ороско: адаптация в «Крыльях Советов» проходит непросто

Аргентиннский вингер «Крыльев Советов» Франко Ороско высказался о своей адаптации в клубе.

«Если честно, адаптация в «Крыльях» проходит для меня непросто. Я живу тут без своей семьи — отца. Он многое мне рассказал, как адаптироваться, но уже поздно. Второй сезон должен быть намного лучше для меня», — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го. Игрок провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.