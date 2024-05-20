Нападающий «Рубина» Даку: это мы упустили игру, а не «Спартак» был сильнее

Футболист «Рубина» Мирлинд Даку высказался по итогам матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:4).

«Мы хорошо играли. Немного не хватало концентрации, где-то недоработали. Из-за наших ошибок мы пропустили. Думаю, это мы упустили игру, а не «Спартак» был сильнее. Просто были ошибки с нашей стороны», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч между «Рубином» и «Спартаком» состоялся накануне, 19 мая. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч завершился победой красно-белых со счётом 3:1. После 29 туров чемпионата России «Рубин» набрал 41 очко и занимает восьмое место.