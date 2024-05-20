Зырянов — о Кубке УЕФА: все разъехались в отпуск с мыслью, что даже из группы не выйдем

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов поделился воспоминаниями о победе сине-бело-голубых в Кубке УЕФА.

– Про Кубок УЕФА все спрашивают только про «Баварию» и «Рейнджерс», но уже забыто, что вы, по сути, чудом на этих стадиях оказались. Еле-еле прошли групповой этап, потом только за счёт гостевых голов две стадии плей-офф. Скажите честно: никто ведь даже представить не мог, что вы будете с трофеем?

– Говорю честно: ни один человек в «Зените» не думал, что мы дойдём до финала Кубка УЕФА. Помню, все уже разъехались в отпуск с мыслью, что даже из группы не выходим. Но «Эвертон» победил «АЗ», и мы проскочили.

– Но ведь чем дальше, тем коленки дрожали сильнее?

– Совру, если скажу, что нет. Конечно, было волнение. Порой очень сильное. Но лично у меня всё это работало так: мандраж перед игрой, потом выходишь на поле, раз касаешься мяча и всё это забываешь.

– Как вёл себя Адвокат?

– Не скажу, что прямо спокойно. Помните же удаление в Вильярреале? Когда судья просто всех выбесил, дал красные двум нашим, так ещё и Адвокат удалился. Конечно, тренер тоже волновался. И тоже вряд ли ожидал, что так получится.

Да и отмечу, что в команде была нормальная атмосфера. Даже не буду называть её хорошей, потому что бывает, что атмосфера хорошая, а играете бездарно. У нас была рабочая, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.