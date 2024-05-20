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Карпукас: наверное, следующий сезон начну в «Локомотиве», кому я интересен в Европе?

Карпукас: наверное, следующий сезон начну в «Локомотиве», кому я интересен в Европе?
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что, вероятнее всего, в следующем сезоне продолжит выступать за железнодорожников. Также Карпукас ответил на вопрос о возможном интересе к нему со стороны европейских клубов. Он признался, что ничего об этом не знает.

– Где начнёте следующий сезон?

– Наверное, здесь же, в «Локомотиве».

– К вам нет интереса из Европы?

– Подскажите, кому я интересен? Я не знаю. Я думаю, вы больше знаете, чем я, – приводит слова Артёма Карпукаса интернет-портал Metaratings.

Напомним, Артём Карпукас — воспитанник академии московского «Локомотива». За первую команду он уже успел провести 70 матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего хавбека в € 6 млн.

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