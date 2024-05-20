Министр спорта Франции призвала наказать футболиста, заклеившего логотип в поддержку ЛГБТ*

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала наказать игрока «Монако» Мохамеда Камару за его нежелание участвовать в акции по борьбе с гомофобией. Хавбек монегасков заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией на форме в матче 34-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:0).
«Я считаю это недопустимым поведением. И полагаю, что оно должно наказываться строжайшими санкциями как по отношению к игроку, так и к клубу, который позволил ему это сделать», — приводит слова министра спорта онлайн-издание RMC Sport.
Напомним, «Монако» завершил сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Монегаски набрали 67 очков по результатам 34 матчей. В следующем сезоне «Монако» примет участие в Лиге чемпионов.
*ЛГБТ — запрещённая в России организация.
- 20 мая 2024
-
11:31
-
11:26
-
11:25
-
11:21
-
11:17
-
11:09
-
10:53
-
10:52
-
10:50
-
10:46
-
10:45
-
10:20
-
10:20
-
10:13
-
10:10
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:36
-
09:25
-
09:20
-
09:19
-
09:16
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
07:52
-
07:49
-
07:43
-
07:27