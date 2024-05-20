Министр спорта Франции призвала наказать футболиста, заклеившего логотип в поддержку ЛГБТ*

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала наказать игрока «Монако» Мохамеда Камару за его нежелание участвовать в акции по борьбе с гомофобией. Хавбек монегасков заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией на форме в матче 34-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:0).

«Я считаю это недопустимым поведением. И полагаю, что оно должно наказываться строжайшими санкциями как по отношению к игроку, так и к клубу, который позволил ему это сделать», — приводит слова министра спорта онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, «Монако» завершил сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Монегаски набрали 67 очков по результатам 34 матчей. В следующем сезоне «Монако» примет участие в Лиге чемпионов.

*ЛГБТ — запрещённая в России организация.