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Фернандо Костанца: «Крылья Советов» недобрали очков весной, чтобы бороться за тройку

Фернандо Костанца: «Крылья Советов» недобрали очков весной, чтобы бороться за тройку
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о результатах команды в весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Весной мы очень много матчей играли хорошо. Мы недобрали очков, чтобы бороться за первую тройку», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» после 29 матчей в Российской Премьер-Лиге заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне Фернандо Костанца принял участие в 29 матчах за самарские «Крылья Советов» во всех официальных турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника — € 3 млн.

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