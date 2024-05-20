«Не знаю, где ещё есть такая интрига». Глава «Урала» Иванов — об РПЛ сезона-2023/2024

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что нынешний чемпионат России по футболу получился уникальным по интриге.

«Надо признать, что в этом году у нас как никогда интересный чемпионат. И дело даже не только в интриге в двух концах таблицы. У нас же есть деятели, которые любят писать про разный характер матчей в российском футболе. Но вы же сами видите: никто ни о чём не договаривается. Посмотрите, «Ростову» вообще ничего не надо, но он выходит и обыгрывает «Балтику» дома. Снимаю шляпу перед нашим чемпионатом: и лига, и РФС провели очень хорошую работу. Не знаю, в какой стране сейчас есть такая конкуренция. На каждом этаже в таблице есть борьба. И это очень хорошо, конкуренция — двигатель прогресса», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье, 19 мая, «Урал» провёл матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Матч завершился со счётом 3:3. После 29 туров чемпионата России «Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в РПЛ также заработал 30 очков, но располагается на 12-й строчке. Отметим, что за чемпионство в этом сезоне борются сразу несколько команд и только в последнем туре судьба титула будет решена. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка. Замыкающий тройку лидеров «Краснодар» отстаёт от бело-голубых на три очка.