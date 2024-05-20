«Должны были развиваться тренеры академии». Зырянов — об уходе из «Зенита-м»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о своём уходе из молодёжной команды сине-бело-голубых.

– Почему в 2022-м вам не предложили остаться главным тренером молодёжки «Зенита»?

– Там же всё не от меня зависело. Есть руководители, которые принимают те или иные решения. Андрей Сергеевич Аршавин объяснил, что, по его мнению, должны развиваться тренеры академии. Поэтому на эту роль назначили другого человека, который должен был себя проявлять и расти.

– Но вы сами были готовы остаться?

– В те годы я получил неоценимый опыт. И, думаю, действительно пришло время двигаться дальше. Это ведь один и тот же цикл – каждые полгода-год ты должен строить новую команду. Ведь кто-то поднимается выше, кто-то уходит. Это немного угнетало. Но, опять же: опыт действительно бесценный.

– К тому моменту вы уже считали себя сформировавшимся тренером?

– Думаю, да. Каждый человек, который начинает работать главным даже на уровне молодёжной команды, так или иначе формирует принципы. Я не исключение. Их же я позже перенёс в «Черноморец», – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.