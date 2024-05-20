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Юрий Сёмин рассказал, что станет определяющим в матче «Краснодар» — «Динамо»

Юрий Сёмин рассказал, что станет определяющим в матче «Краснодар» — «Динамо»
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Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кто из тренеров «Краснодара» и «Динамо» скажет самое важное, проведёт самую хорошую работу, направленную на этот матч, та команда и победит. Каждый тренер настраивает команду по-своему. Думаю, настрой у обеих команд будет на самом высочайшем уровне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра 30-го тура между «Динамо» и «Краснодаром» состоится в субботу, 25 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. Отметим, что за тур до конца сезона в чемпионате России лидирует «Динамо».

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