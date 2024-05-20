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Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев: Файзуллаев может играть за топ-клуб Европы

Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев: Файзуллаев может играть за топ-клуб Европы
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Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев оценил потенциал своего соотечественника — игрока ПФК ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. По мнению Рахмоналиева, молодая звезда ЦСКА в будущем имеет все возможности играть в европейских топ-клубах. В то же время Умарали подчеркнул, что Файзуллаеву нужно работать и дальше, чтобы добиться переезда в Европу.

«Сто процентов Аббосбек Файзуллаев может вырасти в хорошего футболиста и играть за топ-клуб Европы. Я думаю, что все узбекские футболисты, которые играют за границей, могут играть везде. Но нужно верить в себя и работать дальше. Аббос — очень хороший парень и отличный футболист», — сказал Рахмоналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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