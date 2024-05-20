Экс-защитник «Зенита» Ловрен обратился к Клоппу после его ухода из «Ливерпуля»

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к Юргену Клоппу после ухода немецкого специалиста из «Ливерпуля». Напомним, ранее хорватский футболист, ныне являющийся игроком «Лиона», выступал за «красных».

«Вы показали мне, как вставать, когда тебя все бьют. Вы показали, как верить в себя, когда никто не верит. Показали, как нужно уважать и любить друг друга. Вы тот человек, который был со мной в самый трудный период моей жизни. Вы слушали меня и говорили мне то, что я никогда не забуду. Спасибо, босс», — написал Ловрен в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Сообщалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.