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Мозес: желаю «Спартаку» выиграть чемпионский титул в следующем сезоне

Мозес: желаю «Спартаку» выиграть чемпионский титул в следующем сезоне
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, покидающий московский клуб на правах свободного агента, пожелал красно-белым стать чемпионами России в сезоне-2024/2025.

«Моя мечта, моё пожелание «Спартаку» — выиграть лигу в следующем сезоне. Это будет очень круто для клуба. Мы брали Кубок, но нужно победить в чемпионате», — приводит слова Мозеса пресс-служба «Спартака».

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе. 33-летний нигерийский футболист за это время сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 49 очков за 29 матчей.

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