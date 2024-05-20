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Геркус: «Краснодар» хорошо играет дома, а «Динамо» — на выезде. Интрига!

Геркус: «Краснодар» хорошо играет дома, а «Динамо» — на выезде. Интрига!
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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

«Никто не знает, кто станет чемпионом в РПЛ. «Краснодар» хорошо играет дома — самый большой в РПЛ процент очков, а «Динамо» хорошо играет на выезде. Может быть что угодно. Интрига! Что касаемо того, кто вылетит вместе с «Сочи» в Первую Лигу, то думаю, что «Балтика», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету бело-голубых 56 очков. Петербургский «Зенит» пребывает на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 54 очка. Третьим идёт «Краснодар». На счету южан 53 очка.

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