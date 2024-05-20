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Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, когда впервые услышал об Акинфееве

Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, когда впервые услышал об Акинфееве
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос об интересе от клубов из Москвы, а также высказался о своём коллеге — голкипере ПФК ЦСКА Игоре Акинфееве.

— Были ли предложения из клубов Москвы, ещё каких-то? И если да, то почему ты остался и выбрал «Зенит»?

— Ну, на самом деле, предложение пораньше было, потому что до чемпионата России ещё был турнир среди регионов, мы там заняли третье место, меня признали лучшим вратарём, и тогда из ЦСКА звонили домой, и тренер подходил. Уже тогда Акинфеев такая знаковая фамилия была для юношеского футбола. Это был один из факторов.

— А какой это год?
— 2002-й год это был, а услышал я о нём в 2000-м, как раз когда приехал в интернат, и через две недели вернулись ребята с 1985 года рождения. Они приехали с чемпионата России и заняли там второе место. Выиграл тогда ЦСКА. И мы в комнате собрались, начали знакомиться. И один из парней поворачивается и говорит: «Слушай, а у тебя какая позиция вообще?» Я говорю: «Я вратарь». Они все поворачиваются ко мне и говорят: «Слушай, там в ЦСКА вратарь есть один, это просто что-то вообще не передать словами. Парень вообще такого невысокого роста, но ему забить вообще невозможно». И уже вот с того момента я узнал о нём, — сказал Михаил Кержаков в подкасте на YouTube-канале «Зенита».

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