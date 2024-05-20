Михаил Кержаков объяснил, почему никогда не завидовал брату Александру

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что никогда в жизни не завидовал своему брату — экс-нападающему сборной России Александру Кержакову.

«Завидовал ли я брату? Ни разу в жизни вообще. Я вообще об этом до этого не думал, не задумывался даже. Я объясню почему. Наверное, потому, что, во-первых, Саня такой движущей силой был, которая помогла и нашей семье, и в том числе мне, переехать из нашего маленького города, где мы, мягко говоря, жили не очень богато, поэтому странно было бы мне завидовать.

И во-вторых, наверное, то, что у нас позиции разные. Может быть, если я был бы нападающим, наверное, более ревностно как-то относился к его результатам. Ну и плюс я понимал прекрасно, что всё закономерно, и, если бы моя карьера сложилась бы при том отношении к делу, которое у меня было, лучше, это было бы, наверное, несправедливо. Потому что больше на его долю выпало сложностей разных. Я уже по проторенной дорожке больше шёл», — сказал Михаил Кержаков в подкасте на YouTube-канале «Зенита».