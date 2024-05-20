Нападающий «Рубина» Даку: не знаю ни о каких интересах ко мне от других клубов

Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку высказался об интересе других клубов к нему.

«Если честно, я не знаю ни о каких интересах ко мне от других клубов. Я сказал моему агенту, что сейчас не время говорить о каких-то переходах. У меня впереди игра за «Рубин», ещё не закончился сезон, а впереди ещё Евро. Не надо торопиться в этом вопросе», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что албанский форвард входит в шорт-лист игроков, которых московский «Локомотив» рассматривает на замену форварду Артёму Дзюбе.

В нынешнем сезоне 26-летний Даку провёл в составе «Рубина» во всех турнирах 32 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно сведениям немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость албанского форварда составляет € 1,5 млн.