Нападающий «Факела» Марков ответил, почему команда должна остаться в РПЛ

Форвард «Факела» Евгений Марков рассказал, почему воронежская команда должна остаться в Российской Премьер-Лиге. Напомним, после 29 туров РПЛ сезона-2023/2024 «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице.

— Почему «Факел» должен остаться в РПЛ?

— Все видят, как болеют за нас дома. На каждую игру приходят по 15 тысяч. Например, в матче с «Локомотивом» болельщики «Факела» перекрикивали болельщиков хозяев. Я много где играл, но «Факел» — моя первая команда, когда меня узнают практически на каждой прогулке с детьми. Как бы это парадоксально ни звучало. Когда на детской площадке стоишь 30 минут и фотографируешься с детьми, очень приятно. Город живёт футболом, болельщики сходят с ума. Хотя бы ради этого мы должны остаться в РПЛ. Думаю, «Факел» 100% останется, у нас всё будет хорошо, — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.