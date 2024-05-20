В «Оренбурге» отреагировали на слухи о возможном переходе Воробьёва в «Краснодар»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего команды Дмитрия Воробьёва в «Краснодар».

«Ничего не могу сказать по этому поводу. Говорят, в Москве кур доят (смеётся). Говорят и про «Краснодар», и про Самару, и про «Локомотив» — бог знает куда. Клуб ни от кого никакого обращения не имеет», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что в услугах лучшего бомбардира «Оренбурга» в нынешнем сезоне Дмитрия Воробьёва заинтересованы несколько клубов, в том числе «Краснодар». Сообщалось, что чёрно-зелёные успели наладить первые контакты с игроком и руководством футбольного клуба «Оренбург».