Зырянов: может, без Халка и Витселя у «Зенита» всё было бы ещё хуже — и вылетели бы из РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов признался, что не был недоволен завышенными зарплатами звёздных легионеров клуба. Ранее в СМИ ходили слухи, что игрокам «Зенита» не нравилось, что Халк и Аксель Витсель получали намного больше остальных.

– При Спаллетти в «Зените» оказались Халк и Витсель. Есть популярное мнение, что тогда всё пошло не так.

– Мы работали, тренировались как и раньше. Эти люди были в команде. И я со своей стороны делал всё, чтобы они адаптировались.

– Но не все были рады информации об их зарплатах.

– Это не ко мне. Может, и были, кто к ним относился как-то иначе. Но не я. Вообще неважно, кто пришёл и сколько получает – главное, чтобы приносил пользу команде. Может, без них вообще были бы ещё ниже. И вылетели бы из РПЛ, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.