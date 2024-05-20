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Пирс Морган назвал лучшую команду в истории АПЛ

Пирс Морган назвал лучшую команду в истории АПЛ
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Журналист Пирс Морган поделился мнением по поводу того, можно ли считать «Манчестер Сити» величайшей командой в истории английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» – прекрасная команда, но нельзя претендовать на звание лучшей команды в истории АПЛ, если ни разу не провели целый сезон без поражений. «Непобедимый» «Арсенал» остаётся величайшей командой в истории Премьер-лиги», – написал Морган на личной странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в сезоне-2003/2004 «Арсенал» выиграл чемпионат Англии, не потерпел ни одного поражения и набрал 90 очков. В этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы завоевала титул английской Премьер-лиги в четвёртый раз подряд, установив рекорд в истории страны.

По итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд. «Арсенал» с 89 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

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