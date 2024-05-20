Гершкович: моё родное «Динамо» на пороге чемпионства — давайте сожмём кулачки и помолчим

Бывший тренер «Динамо» и сборной России Михаил Гершкович высказался об ожиданиях от чемпионского матча «Краснодар» — «Динамо» в финальном туре Российской Премьер-Лиги.

— Определяющим для «Краснодара» будет победа, а для «Динамо» — ничья. Как они выстроят игру в тактическом плане — увидим. «Динамо» 48 лет не становилось чемпионом — для них это крайне важный матч. Будет очень тяжёлая игра. Многие факторы будут решать. Плюсом важна госпожа удача.

— Верите, что госпожа удача окажется на стороне «Динамо»?

— Я даже не хочу сейчас об этом говорить. Не боюсь сглазить, но не люблю заранее говорить, тем более в такой ситуации, когда моё родное «Динамо» на пороге такого события. Давайте сожмём кулачки и помолчим, — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.