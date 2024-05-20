Хавбек «Динамо» Чавес: в России мне не хватает мексиканского пива и текилы

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес кратко оценил предварительные итоги сезона-2023/2024 и рассказал, чего ему не хватает в России.

«Я считаю, что для меня сезон прошёл довольно ровно. Потребовалось несколько матчей, чтобы адаптироваться. Сейчас, считаю, довольно быстро вышел на свой уровень. Марцел Личка сказал, что ему больше всего в России не хватает чешского пива? Мне не хватает мексиканского пива и текилы. В России местное пиво не пробовал», — приводит слова Чавеса «Советский спорт».

Напомним, 28-летний Чавес выступает за «Динамо» с января 2023-го. В нынешнем сезоне мексиканский футболист провёл 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чавеса в € 8 млн. Действующий контракт полузащитника с «Динамо» рассчитан до конца июня 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.