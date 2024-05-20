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Александр Мостовой: Джикия в ЦСКА? А почему бы и нет? Чего мы только не видели в футболе

Александр Мостовой: Джикия в ЦСКА? А почему бы и нет? Чего мы только не видели в футболе
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о возможном переходе защитника красно-белых Георгия Джикии в ЦСКА.

— Когда поднялась тема, что Джикию не хотят продлевать, я сразу сказал, что он пригодится любой команде, кроме «Зенита». В «Зените» много иностранцев, поэтому бесполезно. Потом, к сожалению, человек, который тогда был в «Спартаке», усугубил ситуацию. В какой-то момент сам Джикия понял, что надо искать варианты. Георгий пригодится любой команде из первой шестёрки РПЛ.

— Даже ЦСКА?
— Может и там оказаться. А почему бы и нет?

— Его возненавидят фанаты «Спартака».
— Первый месяц — да. Потом забудут. Мы чего только не видели в футболе, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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