Александр Мостовой: Джикия в ЦСКА? А почему бы и нет? Чего мы только не видели в футболе

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о возможном переходе защитника красно-белых Георгия Джикии в ЦСКА.

— Когда поднялась тема, что Джикию не хотят продлевать, я сразу сказал, что он пригодится любой команде, кроме «Зенита». В «Зените» много иностранцев, поэтому бесполезно. Потом, к сожалению, человек, который тогда был в «Спартаке», усугубил ситуацию. В какой-то момент сам Джикия понял, что надо искать варианты. Георгий пригодится любой команде из первой шестёрки РПЛ.

— Даже ЦСКА?

— Может и там оказаться. А почему бы и нет?

— Его возненавидят фанаты «Спартака».

— Первый месяц — да. Потом забудут. Мы чего только не видели в футболе, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.