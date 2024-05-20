Защитник «Айнтрахта» Хасебе завершил игровую карьеру в 40 лет

Центральный защитник «Айнтрахта» Макото Хасебе завершил игровую карьеру по итогам сезона-2023/2024 немецкой Бундеслиги, сообщает пресс-служба клуба из Франкфурта.

Состоявшийся накануне, 18 мая, матч 34-го тура Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» принимал «Лейпциг», стал последним для японского игрока обороны в составе франкфуртской команды. 40-летний Хасебе перешёл в «Айнтрахт» летом 2014 года из «Нюрнберга». Почти за 10 лет в команде он успел отыграть за франкфуртцев 304 матча, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

Всего Макото Хасебе провёл 384 матча в немецкой Бундеслиге, сравнявшись по этому показателю с экс-нападающим дортмундской «Боруссии» и «Баварии» Робертом Левандовским, став, таким образом, вторым легионером-гвардейцем чемпионата после польского форварда. Самым опытным легионером немецкой Бундеслиги по-прежнему остаётся бывший нападающий «Вердера», «Кёльна» и «Баварии» Клаудио Писарро, на счету которого 490 проведённых игр.