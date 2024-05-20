Зырянов: в Словении сел в автобус и сказал Игнашевичу, что со сборной пора заканчивать

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов высказался о непопадании национальной команды на чемпионат мира в 2010 году.

– Вы же застали, с одной стороны, самый классный период 2008 года, с другой – очень тяжёлый, имею в виду 2010 и 2012 год. Невыход на чемпионат мира – главное разочарование в вашей карьере?

– Да, потому что многие футболисты нашего поколения на нём так и не сыграли. Помню, в Словении сели в автобус, и я говорю Игнашевичу, что пора со сборной заканчивать. В тот момент точно для себя это решил. Но он и Бородюк попросили не объявлять. Сказали, мол, ещё остынешь и передумаешь. В итоге оказались правы. Отыграл до Евро-2012 и уже после этого закончил карьеру, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сборная России по футболу не смогла решить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира 2010 года в ЮАР, так как проиграла по сумме двух матчей сборной Словении.