Ловчев: Карпин настроит «Ростов» на игру с «Зенитом» так, что мало не покажется

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом». По мнению экс-футболиста, наставник ростовчан Валерий Карпин сможет настроить свою команду на встречу с сине-бело-голубыми.

«У «Ростова» есть мотивация. Команда даст бой в Санкт‑Петербурге. Карпин настроит команду так, что мало не покажется. И с трудом там всё будет. Не будет так, как в матче с «Ахматом», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 30-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом» пройдёт 25 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 16:30 мск.

После 29 туров в РПЛ «Зенит» с 54 очками идёт на втором месте, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка. «Ростов» (43) находится на шестом месте.