Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп подвёл итоги сезона АПЛ для «Арсенала»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, подводя итоги минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги, назвал его невероятным для лондонского «Арсенала».

«Невероятный сезон для них. Но два года подряд им невероятно не везёт: в прошлом сезоне они выбыли из гонки ближе к концу сезона, а в этом – они были в гонке до конца, и всё равно очень не повезло. Они были великолепны и полностью превосходили «Манчестер Сити» по качеству игры. Это была потрясающая чемпионская гонка.

Я уверен, что Микель Артета этим летом подумает о том, чтобы усилить команду парой игроков. Он постарается вернуться в следующем сезоне и бросить ещё более грозный вызов «Манчестер Сити». Уверен, что они это сделают в следующем сезоне. А в этом они были абсолютно невероятны», — приводит слова Реднаппа TBRFootball.

Напомним, по итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд. «Арсенал» с 89 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.