Конате высказался о решении покинуть «Ахмат»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал своё решение покинуть команду. Ранее стало известно, что игрок не продлит контракт с грозненским клубом, который истекает 30 июня.

«У меня был последний матч за «Ахмат» в Грозном. Мы хотели выиграть, но не получилось. Сейчас осталась последняя игра, будем готовиться к ней. Самое главное, что мы остались в РПЛ на следующий сезон. Но надо ещё выигрывать последний матч, чтобы завершить сезон с хорошим настроением. Чувство грусти, что покидаю «Ахмат»? Конечно, он останется в моём сердце. Это большой клуб. Мне даже тяжело говорить, слов нет. Все мои мысли останутся в голове», – приводит слова Конате «РБ Спорт».

Отметим, что в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» на своём поле потерпел поражение от петербургского «Зенита» со счётом 1:5. В той встрече Конате отметился голом.

26-летний Конате перешёл в «Ахмат» из подмосковных «Химок» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.